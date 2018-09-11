Lucescu: Geleceğin takımına güvenin

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ikinci maçında deplasmanda İsveç'i 3-2 yenen A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

BU TAKIMA GÜVENMELİYİZ

Lucescu, "Bu takım geleceğin takımı. Bu takıma güvenmeliyiz. İyi oynadık ve bugün kazandık." dedi.

İsveç'in Rusya maçının devamı olduğunu söyleyen Romen çalıştırıcı, "Rusya, İran, Tunus maçının devamı İsveç maçıydı. İyi oynadık ve kazandık bu takıma güvenmeliyiz." ifadesini kullandı.

Millilerden mucize dönüş - VİDEO

BENDEN DAHA İYİ KİMSE BİLEMEZ

Bu maçı kaybedebileceklerini de belirten Lucescu, "Rusya maçında yüzde 70 top bizde kaldı. Bu maçta da yüzde 63. Bu maçı kaybedebilirdik. Rakibimizi domine ettik. Sonuçta önemli bizim için. Artık bu sonuçların devamının gelmesi lazım. Bundan sonra da sonuçların pozitif olması için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Oyuncu değişikliği hakkında da konuşan Lucescu, "Oyuncuların sahaya ne zaman gireceğini benden daha iyi kimse bilemez. Onlarla gece gündüz beraber olan benim. Kimse benim ne düşündüğümü bilemez. Emre Akbaba'nın Trabzon'da 4-0 yenildikleri maçtaki performansına baksaydım, o zaman almamam gerekirdi." diye konuştu.

YABANCI KURALINDAN BAHSETMEDİ

Her kaybettiği maçtan sonra sürekli yabancı kuralını bahane eden Lucescu, bu kez o konuya hiç değinmemesi dikkatlerden kaçmadı.