Lucescu: Cengiz beni şaşırtmadı

Tecrübeli teknik adam Roma'daki ilk golünü haftasonu Verona maçında atan milli futbolcunun performansını, İtalyan gazetesi Corriere dello Sport'a değerlendirdi.

"BENİ ŞAŞIRTMADI"

Lucescu “Cengiz'in Roma'da patlama yapması beni şaşırtmadı. Bu çıkışı bekliyordum. Sadece zaman meselesiydi ve şu an sadece 20 yaşında." sözleriyle milli futbolcunun geleceğinin parlak olduğunu ifade etti.

"ŞANSINI ZORLAMASINI İSTEDİM"

Cengiz'in Serie A'da daha hızlı gelişim kaydedeceğini belirten Lucescu "Kendi ülkesinden ayrılıp, Serie A gibi taktik ağırlıklı bir lige gitmeye cesaret etti. İtalya'da kazanacağı tecrübe onun olgunlaşmasını sağlayacaktır. Cengiz'e sık sık Roma'da şansını zorlamasını, vazgeçmemesini söyledim. Çünkü Di Francesco gibi bir teknik adamla çalışmak ona çok şey katacaktır. İtalyancasını da ilerletti ve oradaki sistemi anladı. Sonuçlarını hep birlikte görüyoruz" dedi.

Mircea Lucescu, Cengiz Ünder'in İtalyancasını geliştirmesinin önemli olduğunu bu yüzden milli futbolcuyla İtalyanca konuştuklarını sözlerine ekledi.