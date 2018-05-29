Lucescu: Cenk Tosun'u tebrik ediyorum

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, İran maçının ardından basın toplantısında konuştu.

"İlk yarıda 3-0, 4-0 olabilirdi" diyen Lucescu, "Goller kaçırdık fakat oraya kadar gelmekte önemliydi. Bu bir hazırlık maçı ama bir kez daha söyleyeyim oyuncu arkadaşlardan memnunum karakterli bir oyun oynadık. Bu ekip ile gelecek yılların takımını kurabilirim" dedi.

Cenk Tosun'u tebrik eden Rumen çalıştırıcı, "Burada olduğu için ayrıca tebrik etmek lazım diğerleri gibi olabilirdi ama bizimle kalmak istedi. Serkan ve Tarkan tebrik etmek lazım onların ilk maçları umarım bu şekilde devam ederler." ifadelerini kullandı.