Lucescu: Devrim yapacağız

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Arnavutluk ile önceki akşam Antalya'da oynanan hazırlık karşılaşmasının ardından soyunma odasında futbolcularıyla bir toplantı yaptı.
Ay-yıldızlı ekipte yeniden yapılanma hamlesi başlatan Rumen çalıştırıcı genç oyunculara hitaben yaptığı konuşmada isteklerini sıralarken, maçtaki hataları da anlattı.
HATALAR DOĞALDIR
Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Çağlar Söyüncü, Enes Ünal, Atila Turan, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı ve Emre Akbaba gibi gençlerden kadroda kalabilmek adına çok daha gayretli olmalarını isteyen Lucescu'nun, "Bu takımın geleceği sizlersiniz. A Milli Takım'ın iskelet kadrosunu siz oluşturacaksınız. Hatalar elbette olabilir, doğaldır. Ancak bu seviyede böyle goller de yenmez. Özellikle takım savunması konusunda kendimizi geliştirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandığı aktarıldı.
DEVRİM YAPACAĞIZ
Ay-yıldızlı teknik adam, kendi kulüplerinde genelde yedek kulübesinde bekleyen genç oyunculardan daha fazla çalışarak ilk 11'i zorlamalarını da istedi.
Gençlerden çok umutlu olan Mircea Lucescu'nun, "Kendi kulüplerinizde kadroyu zorlayın, daha çok çalışın ve ilk 11'e girin. Çok çalışarak formayı alabilirsiniz. A Milli Takım'da büyük bir devrim yapacağız. Bu değişimin temel taşları da sizler olacaksınız. Önümüzdeki dönemde oynayacağımız özel ve resmi maçlarda sizleri yeniden Milli Takım kadrosunda görmek istiyorum" diye konuştuğu bildirildi.
6 MAÇTA 1 GALİBİYET
İşte Mircea Lucescu'nun A Milli Takım karnesi:
Ukrayna 2-0 Türkiye
Türkiye 1-0 Hırvatistan
Türkiye 0-3 İzlanda
Finlandiya 2-2 Türkiye
Romanya 2-0 Türkiye
Türkiye 2-3 Arnavutluk