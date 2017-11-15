Lucescu: Devrim yapacağız

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Arnavutluk ile önceki akşam Antalya'da oynanan hazırlık karşılaşmasının ardından soyunma odasında futbolcularıyla bir toplantı yaptı.

Ay-yıldızlı ekipte yeniden yapılanma hamlesi başlatan Rumen çalıştırıcı genç oyunculara hitaben yaptığı konuşmada isteklerini sıralarken, maçtaki hataları da anlattı.

HATALAR DOĞALDIR

Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Çağlar Söyüncü, Enes Ünal, Atila Turan, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı ve Emre Akbaba gibi gençlerden kadroda kalabilmek adına çok daha gayretli olmalarını isteyen Lucescu'nun, "Bu takımın geleceği sizlersiniz. A Milli Takım'ın iskelet kadrosunu siz oluşturacaksınız. Hatalar elbette olabilir, doğaldır. Ancak bu seviyede böyle goller de yenmez. Özellikle takım savunması konusunda kendimizi geliştirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

DEVRİM YAPACAĞIZ

Ay-yıldızlı teknik adam, kendi kulüplerinde genelde yedek kulübesinde bekleyen genç oyunculardan daha fazla çalışarak ilk 11'i zorlamalarını da istedi.



Gençlerden çok umutlu olan Mircea Lucescu'nun, "Kendi kulüplerinizde kadroyu zorlayın, daha çok çalışın ve ilk 11'e girin. Çok çalışarak formayı alabilirsiniz. A Milli Takım'da büyük bir devrim yapacağız. Bu değişimin temel taşları da sizler olacaksınız. Önümüzdeki dönemde oynayacağımız özel ve resmi maçlarda sizleri yeniden Milli Takım kadrosunda görmek istiyorum" diye konuştuğu bildirildi.

6 MAÇTA 1 GALİBİYET

İşte Mircea Lucescu'nun A Milli Takım karnesi:

Ukrayna 2-0 Türkiye

Türkiye 1-0 Hırvatistan

Türkiye 0-3 İzlanda

Finlandiya 2-2 Türkiye

Romanya 2-0 Türkiye

Türkiye 2-3 Arnavutluk