Lucescu: Ekibimizi gençleştirdik

Rusya ile yapılan hazırlık maçında 1-1 berabere kalan milli takımın deneyimli hocası Lucescu, "Oyunun kontrolünü elinde tutmak isteyen bir oyun yapısına sahibiz. Avrupa Şampiyonası öncesine hazırlık yapan bir takımız." dedi.

"GENÇLERİ BİR ÜST SEVİYEYE ÇIKARMAK İSTİYORUZ"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, "Yeni ve genç bir ekibiz. Tamamen farklı bir oyun yapımız var. Bugün 24 yaş altında 7 oyuncumuz süre aldı. Türk Milli Takımı’nın geleceği için çok iyi bir şey. 30 yaş ve üzeri oyunculardan kurulu ekibimizi gençleştirdik. Şimdi yeni bir dönem içindeyiz. Bu gençleri de tecrübeli ağabeylerinin yardımıyla bir üst seviyeye çıkarmak istiyoruz." dedi.

"GENÇLERLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Genç oyuncularla devam edeceklerini kaydeden Lucescu, "Daha uzun çalışabilmeyi umut ederdim ama genelde maçlardan 3-4 gün önce bir araya gelebiliyoruz. Bu yüzden fiziksel çalışmadan çok kafa yapısıyla ilgili çalışmamız oluyor. Çünkü fazla vaktimiz kalmıyor. Oyuncularımız medyanın tam güvenini kazanmış durumda değil. Çünkü daha gençler. Herkes şu anda Türkiye’de büyük kulüplere, kulüp takımlarına odaklanmış durumda, milli takıma değil. Baktığımız zaman burada kaç Türk basın mensubu var? Gençlerle çalışmayı çok seviyorum. Buna da devam edeceğim. Çok iyi bir ekip kuracağıma eminim. Buna kendimi ikna ettim. Çalışma arkadaşlarımın ve oyuncularımın güvenini de kazandım. Onlara da güveniyorum." şeklinde konuştu.