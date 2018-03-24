Lucescu: Gelecek adına ümitlendim

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, takımının İrlanda Cumhuriyeti karşısında sergilediği oyundan memnun kaldı.

İlk yarıda oyunu domine ettiklerini dile getiren Rumen teknik adam maç sonunda şu açıklamaları yaptı:

ÖNEMLİ BİR ZAFERDİ

"Önemli bir zaferdi bizim için. Özellikle ilk yarıda oyunun tek hakimiydik, 9 tane şutumuz vardı kaleye. Artık iyi bir organizasyonu ortaya koyduk ve kendimizi gösterdik. Oyunun yönünü değiştirdik ve çok şut bulduk. İkinci yarının ilk 15-20 dakikasında oyuncular değişti. Gelecek için bana umut veren bir oyun yapısı ortaya koyduk. Bu sefer daha disiplinliydik. Herkes kendi bölgesini iyi savundu. Fizik olarak güçlü, kaybetmek istemeyen bir ekipti. Savaştılar. Oyun kurallarının üstünde ve daha sert bir şekilde hareketler yaptılar. Önümüzde 3 gün var. Karadağ da çok iyi bir ekip, onlara karşı hazırlanmak için 3 günümüz var."