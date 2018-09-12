Lucescu gelecekten umutlu

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Uluslar B Ligi'nde İsveç'e karşı deplasmanda 2-0 geriye düşüp 3-2 kazandığımız maçın ardından TFF yöneticileriyle yaptığı toplantıda gelecek için umut saçtı.

Rumen teknik adam, İsveç'teki futbolun gelecekteki A Milli Takım'ın ayak sesleri olduğunu söyledi.

BİRLİKTE OYNADIKÇA GELİŞECEĞİZ

Milli takımın genç ve birlikte oynama pratiği az futbolculardan oluştuğunu belirten Luce, "Zaman geçtikçe çok daha iyi olacağız. Kaliteli bir ekibimiz var. Birlikte oynadıkça mükemmel işler başaracağız" dedi.

GELECEĞE UMUTLA BAKIN

İsveç'teki geri dönüşün fragman olduğunu da aktaran Rumen çalıştırıcı, "Gerçek Milli Takımı 1 sene sonunda izleyeceğiz. Geleceğe umutla bakın 10 seneye damga vuracak bir ekip oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

GENÇLERE GÜVENMELİYİZ

Başarıya giden yolda en önemli aktörün sabır olduğunu da TFF yöneticilerine söyleyen Lucescu, "Genç oyuncularımıza güvenmeliyiz. Uzun vadeli planlar yapıyoruz. Sabırlı olursak sonuca gideriz" diye konuştu.