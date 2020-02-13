Lucescu göreve başlıyor

İstanbul'a gelmeye hazırlanan Mircea Lucescu'nun, görev tanımı belli oldu.

Türkiye'de sportif direktör sisteminin başarılı olamayacağını düşünen yönetimin, başarılı hocaya farklı bir vazife vereceği öğrenildi.

Siyah-beyazlı kulübe danışmanlık yapacak olan 74 yaşındaki futbol adamının en önemli görevi, scouting sistemini ayağa kaldırmak olacak.

YETENEK AVCISI

Saha içi, tesisler ve soyunma odasını tamamen Sergen Yalçın’a emanet eden Başkan Ahmet Nur Çebi, Luce'den genç yetenekleri kulübe kazandırmasını istedi.

Lucescu, yetenekli futbolcuların keşfedilmesi konusunda onay makamı olacak.

LUCE DE AÇIKLADI

Konu hakkında bir açıklama yapan Rumen teknik adam, "Evet muhtemelen futbola geri dönüyorum. Beşiktaş'a danışman, teknik direktör olarak yardım edeceğim. Başkan Ahmet Nur Çebi ile son bir görüşmem var." dedi.