Lucescu İstanbul'a geliyor

Abdullah Avcı ile yollarını ayırarak takımın başına Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş'ta gözler, Mircea Lucescu'ya çevrildi.

Geçtiğimiz günlerde Rumen teknik adamla Bükreş'te bir araya gelen siyah-beyazlıların, tecrübeli futbol adamıyla el sıkıştığı öğrenildi.

Teknik direktör Sergen Yalçın ve altyapıdaki tüm departmanlara danışmanlık yapacak olan Luce'nin, bugün İstanbul'a geleceği bildirildi.

PATRON SERGEN YALÇIN

Lucescu'nun, yönetimle yaptığı görüşmede, “Bir takımım bir patronu olur. Sergen’in etrafında olup ona gölge olmak, onu rahatsız etmek istemem. Dışarıdan ne destek istenirse veririm ama kulübeye inmem, sahada görünmem. İsterse tecrübelerimi aktarırım.” dediği belirtildi.

2002-2004 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştıran 74 yaşındaki teknik adam, kazanılan 100. yıl şampiyonluğunda başrol oynamıştı.