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Lucescu lig maçını değil oğlunun maçını izledi

Sürekli yabancı kuralına tepki gösteren Lucescu, birçok Türk futbolcunun oynadığı Kayserispor-Beşiktaş maçının yerine oğlunun maçını izledi.

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Lucescu lig maçını değil oğlunun maçını izledi

Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, milli forma için mücadele veren futbolcuları izlemek yerine Yunanistan'a oğlunun maçını izlemeye gitti.

KAYSERİ-BEŞİKTAŞ MAÇINI TAKİP ETMEDİ

A Milli Futbol Takımı'nın aldığı kötü sonuçlardan sonra, yabancı kuralının değiştirilmesini söyleyen Lucescu, Süper Lig'in en önemli maçlarından biri olan Kayserispor-Beşiktaş maçını takip etmedi.

OĞLUNUN MAÇINI İZLEDİ

Yunanistan Süper Lig'deki PAOK-Panathinaikos derbisinde PAOK'u çalıştıran oğlu Razvan Lucescu'nun maçını izleyen Lucescu, karşılaşmayı PAOK Başkanı İvan Savvidis'le birlikte takip etti.

PAOK-Panathinaikos karşılaşması sırasında Süper Lig'de Kayserispor-Beşiktaş maçı oynanıyordu.

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