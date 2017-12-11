Lucescu lig maçını değil oğlunun maçını izledi

Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, milli forma için mücadele veren futbolcuları izlemek yerine Yunanistan'a oğlunun maçını izlemeye gitti.
KAYSERİ-BEŞİKTAŞ MAÇINI TAKİP ETMEDİ
A Milli Futbol Takımı'nın aldığı kötü sonuçlardan sonra, yabancı kuralının değiştirilmesini söyleyen Lucescu, Süper Lig'in en önemli maçlarından biri olan Kayserispor-Beşiktaş maçını takip etmedi.
OĞLUNUN MAÇINI İZLEDİ
Yunanistan Süper Lig'deki PAOK-Panathinaikos derbisinde PAOK'u çalıştıran oğlu Razvan Lucescu'nun maçını izleyen Lucescu, karşılaşmayı PAOK Başkanı İvan Savvidis'le birlikte takip etti.
PAOK-Panathinaikos karşılaşması sırasında Süper Lig'de Kayserispor-Beşiktaş maçı oynanıyordu.