A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

A Milli Takım'ın Romanya ve Arnavutluk ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosu açıkladı. Mircea Lucescu'nun açıkladığı kadroda sürpriz isimler yer aldı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu tarafından belirlenen kadroda şu isimler yer alıyor:

KALECİLER: Harun Tekin, Okan Kocuk, Volkan Babacan

DEFANS: Kaan Ayhan, Ozan Tufan, Çağlar Söyüncü, Erol Erdal Alkan, Ömer Toprak, Serdar Aziz, Uğur Demirok, Atila Turan, İsmail Köybaşı

ORTA SAHA: Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Emre Mor, Oğuzhan Özyakup, Yusuf Yazıcı, Selçuk İnan, Okay Yokuşlu, Emre Akbaba, Yunus Mallı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Tolga Ciğerci

FORVET: Cenk Tosun, Enes Ünal

SURİNAM ASILLI EROL DA KADRODA

Lucescu'nun açıkladığı kadroda Milli Takım'a ilk kez davet edilen 5 futbolcu yer alıyor. Bu isimler; Okan Kocuk (İstanbulspor), Erol Erdal Alkan (Dortdrecht) Atila Turan (Kayserispor), Emre Akbaba (Alanyaspor) ve Kenan Karaman (Hannover)

Daha önce 21 Yaş altı Milli Takımımızda oynayan Erol Alkan ilk kez A Mİlli Takım'a davet edildi. Surinam asıllı Türk futbolcu Erol, Dortdrecht forması giyiyor.



30 YAŞ ÜSTÜ SADECE SELÇUK

5 yeni ismi kadroya davet eden Lucescu'nun Caner Erkin, Burak Yılmaz, Arda Turan ve Mehmet Topal gibi Milli Takım'ın as oyuncularına yer vermemesi dikkat çekti. Takımı gençleştiren Rumen hoca, 30 yaşın üstünde olan futbolculardan sadece Selçuk İnan'a davet gönderdi.

SON KADRODA YER ALAN 10 İSİM YOK

Mircea Lucescu, A Milli Takım'ın Finlandiya ve İzlanda maçları için belirlediği kadrodan Serkan Kırıntılı, Caner Erkin, Mehmet Topal, Emre Belözoğlu, Nuri Şahin, Sabri Sarıoğlu, Arda Turan, Volkan Şen, Burak Yılmaz ve Mevlüt Erdinç'i, hazırlık maçlarının kadrosuna almadı.

İŞTE A MİLLİ TAKIMIN ADAY KADROSU