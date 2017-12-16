Lucescu, Okay Yokuşlu'nun sıkı takipçisi

Trabzonspor'un genç orta sahası Okay Yokuşlu, Türkiye Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun en beğendiği isimler arasında yer alıyor. 23 yaşındaki futbolcunun önemli bir potansiyele sahip olduğunu düşünen Mircea Lucescu, sürekli olarak verdiği mesajlarla ilgisini gösteriyor.

MERKEZDE OLMASI GEREKTİĞİNİ SEVİNDİ

Okay'ın çok önemli bir potansiyele sahip olduğunu düşünen Lucescu'nun her fırsatta bu durumu genç yıldıza ilettiği öğrenildi.

Trabzonspor'un sezon başından bu yana birçok maçını bizzat izleyen Rumen teknik adam, genç orta sahanın hem futbol tarzı hem de nasıl olması gerektiğiyle ilgili uyarılar yaptığı aktarıldı. Sezon başında Ersun Yanal idaresinde Trabzonspor'da zaman zaman stoper oynayan Okay'ın tam tersi orta sahada kalmasını savunan Lucescu'nun, yetenekleri ve oyun görüşü nedeniyle merkezde olması gerektiğini savunuyor.

RIZA ÇALIMBAY DÖNEMİNDEN DE MEMNUN

A Milli Takım'da da Okay'ı son 3 karşılaşmada 90 dakika sahada tutan ve orta sahanın merkezinde defansif rolle oynatan Rumen çalıştırıcı, genç öğrencisinin özellikle Rıza Çalımbay yönetiminde yakaladığı gelişimi de memnuniyetle karşılıyor.