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Lucescu: Oyuncularım takımlarında süre alamıyor

UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında Rusya'ya 2-1 kaybettik. Teknik Direktör Lucescu ise kabahati oyuncuların kendi takımlarında fazla süre alamamalarına bağladı.

Lucescu: Oyuncularım takımlarında süre alamıyor
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Trabzon'daki maçta Rus ekibinin 6 km daha fazla koştuğunu dile getiren Lucescu, "Oyuncularımızın maç eksiklikleri var. Kendi kulüplerinde oynamıyorlar." dedi.

"AYNI TAKIMDAN OYUNCULARIM YOK"

Rusya'nın Zenit'ten 5-6 oyuncu oynattığını belirten Lucescu, "Ben de bir ekipten 5-6 oyuncu almak isterdim. Elimizdekilerle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Galatasaray Emre, Ömer'i aldı, inşallah sürekli oynarlar." ifadelerini kullandı.

Mircea Lucescu sözlerini şöyle noktaladı;

"Problemimiz kulüplerde oyuncuların oynamaması. Rus ekibi bizden 6 km fazla koştu. Oyuncularımızın maç eksiklikleri var. Kendi kulüplerinde oynamıyorlar. Takımlarında 11 oyuncuları olmalarını umuyorum. Futbolcularımız ikinci yarı için tebrik ettim. Yaptıkları hatalarını da uyardım. İkinci yarıdaki gibi oynamaya devam etmeliyiz."

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