Lucescu: Oyuncularım takımlarında süre alamıyor

Trabzon'daki maçta Rus ekibinin 6 km daha fazla koştuğunu dile getiren Lucescu, "Oyuncularımızın maç eksiklikleri var. Kendi kulüplerinde oynamıyorlar." dedi.

"AYNI TAKIMDAN OYUNCULARIM YOK"

Rusya'nın Zenit'ten 5-6 oyuncu oynattığını belirten Lucescu, "Ben de bir ekipten 5-6 oyuncu almak isterdim. Elimizdekilerle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Galatasaray Emre, Ömer'i aldı, inşallah sürekli oynarlar." ifadelerini kullandı.

Mircea Lucescu sözlerini şöyle noktaladı;

"Problemimiz kulüplerde oyuncuların oynamaması. Rus ekibi bizden 6 km fazla koştu. Oyuncularımızın maç eksiklikleri var. Kendi kulüplerinde oynamıyorlar. Takımlarında 11 oyuncuları olmalarını umuyorum. Futbolcularımız ikinci yarı için tebrik ettim. Yaptıkları hatalarını da uyardım. İkinci yarıdaki gibi oynamaya devam etmeliyiz."