Lucescu rakiplerimizi değerlendirdi

İrlanda'nın Dublin şehrinde yapılan kura çekiminin ardından Türkiye, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde H grubunda Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra'yla eşleşti.

"İZLANDA YAŞLANAN BİR TAKIM"

İlk maçta son dünya şampiyonu Fransa ile eşleşmek istemediklerini ifade eden Lucescu, "Takımlar arasında çok büyük ayrım yapmamak lazım şu anda. Bunlar büyük turnuvalar, kolay değil. Kesinlikle bütün maçlara konsantre olmamız, iyi hazırlanmamız lazım. Takım olarak hazırlanıp kazanmamız lazım. Umarım ilk maçımız Fransa ile olmaz." dedi.

İzlanda'nın eski gücünden uzak olduğunu vurgulayan Rumen teknik adam şöyle konuştu: "Andorra ve Moldova'ya karşı da kazanmamız lazım. Hepsi çok önemli. İzlanda'yla son 2 yılda 4 defa oynamamız bir avantaj. Oyuncuları tanıyoruz, oynama şekillerini biliyoruz. Son Dünya Kupası'nda iki sene önceki performansı ortaya koyamadılar. Yaşlanan bir takım. Oynadıkları futbol fiziğe dayalı.

Yeni bir takım oluşturmaya çalıştık. Bazı maçları deneyimsizlikten ya da bireysel hatalardan kaybediyoruz. Diğer takımları domine ederiz diye düşünüyorum kendi oyunumuzu oynarsak."

