Lucescu, Rapid Bükreş'in teklifini reddetti

Rapid Bükreş'te teknik direktörlük görevini, bir dönem Beşiktaş'ta oynayan Daniel Pancu yürütüyor. Deneyimli Rumen teknik direktör Mircea Lucescu ise bir dönem Beşiktaş'ta beraber çalıştığı Daniel Pancu'ya danışmanlık yapıyor.

Rumen teknik adam Rapid Bükreş yönetiminden gelen, kulüpte resmi bir görev almasına yönelik hiçbir teklifi kabul etmeyeceğini belirtti.

"RAPİD'İN DANİEL PANCU'SU VAR"

74 yaşındaki teknik direktör tekliflere dair; "Beni maçlardan sonra stadyumda görebilirsiniz. Rapid'in Daniel Pancu'su var. Takımın programı belli. Resmi bir göreve gelmemi gerektiren bir problem yok." dedi.