Lucescu Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'a güveniyor

Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir başarı göstererek son 16'ya kalan Beşiktaş, Alman devi Bayern Münih ile eşleşti.
Turnuvanın favori takımlarından biri olan Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş, ilk maça Almanya'da çıkacak.
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Beşiktaş'ın çektiği zorlu kurayı değerlendirdi.
"BEŞİKTAŞ BAYERN'İ ELEYECEK GÜÇTE"
Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir tecrübeye sahip olan tecrübeli teknik adam, spor yorumcularının aksine konuşarak Beşiktaş'ın Bayern Münih'i eleyebileceğini söyledi.
Lucescu, "Beşiktaş Avrupa'da üst düzey bir takım. Bayern'i eleyecek güçte. Beşiktaş'a tur için güveniyorum." dedi.