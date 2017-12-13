Lucescu Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'a güveniyor

Basın toplantısında Bayern Münih sorusunu yanıtsız bırakan Şenol Güneş, "bugün güzel bir antrenman maçı oldu" şeklinde konuştu.

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Muslera'ya yeni kaleci antrenörü

Beşiktaş ve Akhisar maçlarında hatalı goller yiyen Muslera için yeni bir kaleci antrenörü transfer edilecek.