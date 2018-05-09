Lucescu: Shakhtar Donetsk'ten teklif almadım

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, eski takımı Shakhtar Donetsk'e döneceği haberlerinin doğru olmadığını söyledi.

MİLLİ TAKIM'A ODAKLANMIŞ DURUMDAYIM

Milli Takım'a odaklandığını kaydeden Lucescu, "Shakhtar Donetsk'ten bir teklif almadım, şu anda Milli Takım'a odaklanmış durumdayım. 5 Haziran'da Moskova'da Rusya ile bir hazırlık maçı yapacağız ve sonrasında da Sonbahar'da Uluslar Ligi'nde iki maçımız var" ifadelerini kullandı.

"OĞLUM PAOK İLE ŞAMPİYON OLDU, PUANLARINI SİLDİLER"

PAOK'un başındaki Razvan Lucescu için de konuşan deneyimli hoca, "Oğlumun PAOK'ta yaptığı işi beğeniyorum. Yunanistan'da şampiyon olması gerekiyordu ancak 9 puanları silindi ve 2. sıraya düştü. PAOK'un şampiyon olmasını engellemek için provokasyon var. Ben ve taraftarlar için Yunanistan'ın şampiyonlu PAOK'tur. Razvan'ın da Shakhtar'ın başına geçeceği doğru değil, gelecek sezon intikam almak için PAOK'ta kalacak" dedi.