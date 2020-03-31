Lucescu: Terim kazanmayı sever

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını ülkemizdeki etkisini de sürdürmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde salgına yakalandığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hastanede gördüğü tedavi sürecini atlatmış ve taburcu olmuştu.

Mircea Lucescu, Terim için, ''Sayın Fatih Terim, başarılarıyla adını Türk futbol tarihine yazdırmış, UEFA Kupası zaferi yaşamış büyük bir antrenör. Koronavirüsü yenip tekrardan takımının başına geçeceğinden eminim. Fatih Terim her zaman mücadele etmeyi, kazanmayı sever'' dedi.

''BU KABUSTAN KURTULDUKTAN SONRA TERİM'İ ZİYARET ETMEK İSTERİM''

Terim'in sağlığına kavuşacağına inandığını belirten Lucescu, ''Kendisine acil şifalar diliyorum. Bu hastalığı yenecek iradeye ve inanca sahip. Galatasaray’ın ona ihtiyacı var. Umarım bir an önce sağlığına kavuşur. Hepimiz koronavirüs kabusundan kurtulduktan sonra İstanbul’a gelip Fatih Terim’i ziyaret etmek isterim'' şeklinde konuştu.