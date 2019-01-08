Lucescu, TFF 2. Lig maçını izledi

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1 Muslera yedek kulübesinde çay içti Galatasaray'ın Eskişehirspor'la yaptığı hazırlık maçında yedek kulübesinde bulunan Fernando Muslera, soğuk havada ısınabilmek için Mate Çayı içti.

2 Futbol tarihinin ilginç imza törenleri Dünya tarihinde birçok gösterişli imza töreni düzenlendi. Ancak bazıları yaşanan tuhaflıklarla akıllarda yer etti. İşte futbol tarihinin ilginç imza törenleri.

3 Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek'e FIFA kokartı takıldı Galatasaray yönetimi yaklaşık 1.5 ay önce Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'nın hakemliği bırakmasını istemişti. Ancak iki hakem de FIFA kokartı taktı.

4 Pepe, Porto'da Beşiktaş'la yollarını ayıran Portekizli stoper Pepe, 2021 yılına kadar Porto forması giyecek.

5 Fenerbahçe Kasami'nin peşinde Orta sahaya takviye yapmak için çalışan Fenerbahçe, Sion forması giyen Kasami'ye teklif yapacak.

6 Babel'e 6 milyon euroluk teklif Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel'i 3 Suudi Arabistan kulübünün istediği ifade edildi.

7 Beşiktaş sağ beki İtalya'dan alacak Sağ bek transferi için İtalya'ya giden Fikret Orman, Bartosz Bereszynski, Castagne ya da Karsdorp'tan birini kadroya katacak.

8 Adana Demirspor'dan Sneijder'e teklif Katar'dan ayrılmaya hazırlanan Sneijder'le telefonda görüşen Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, "Seni takımımda görmek istiyorum" diyerek yıldız futbolcuya teklifte bulundu.

9 Fenerbahçe'de drone'lu antrenman Antrenman metotlarında teknolojiden fazlasıyla yararlanan Ersun Yanal, sarı-lacivertli futbolcuları idmanda drone'larla izleyip analiz ediyor.