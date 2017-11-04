Lucescu: Türk futbolcuların potansiyeline güveniyorum

Mircea Lucescu, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) elemeleri için önlerinde zaman olduğunu belirterek, Türk futbolcuların potansiyeline güvendiğini belirtti.



Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) resmi yayın organlarından Tam Saha dergisine açıklamalarda bulunan Rumen teknik adam, EURO 2020'ye hazırlanmak için önlerinde 8-9 maç olduğuna değinerek, "Ben bu 8-9 maçta oyuncularımı çok iyi değerlendirebileceğimi düşünüyorum. Onların potansiyeline güveniyorum. Öncelikle Türk futbolunun potansiyeline güveniyorum." ifadelerini kullandı.



Daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'ta Türk oyuncuların çoğunlukta bulunduğu kadrolarla başarılı olduğunu vurgulayan Lucescu, şunları kaydetti:

FIRSAT VERMELİYİZ

"Tabii burada diğer teknik direktörlerin bize yapacağı yardım da önemli. Özellikle de büyük takımlardaki teknik direktörlerin. Ayrıca Galatasaray ve Beşiktaş'tayken yaptıklarıma güveniyorum. Daha önce Türk futbolunda başardım ve bunu daha çok Türk futbolcularıyla başardım. O zamanki potansiyelin kaybolmadığına inanıyorum. Oyuncuları daha fazlasını vermeye itmeliyiz. Yabancı futbolcuların altında kalmayıp potansiyellerini göstermelerine fırsat vermeliyiz."