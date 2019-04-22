Lucescu: Türkiye'yi fethettim

Yunanistan Ligi'nde namağlup bir şekilde şampiyonluk sevinci yayaşan PAOK'ta şampiyonluk kutlamalarında teknik direktör Razvan Lucescu'yu babası Mircea Lucescu yalnız bırakmadı.

PAOK'un maçını stadyumdan takip eden Mircea Lucescu, şampiyonluk kutlamaları sırasında da yer alırken PAOK Başkanı Ivan Savvidis ile yaptığı sohbet dikkatlerden kaçmadı.

SporX kaynaklı haberde, sampiyonluk sonrası açıklamalarda bulunan Savvidis, ''Bence Razvan, babasını geçecek. Mircea Lucescu'ya büyük saygı duyuyorum ve onu çok seviyorum ama Razvan'ın Mircea'dan daha başarılı olacağını düşünüyorum. Babasının yaşına geldiğinde daha çok başarısı olacaktır.'' sözlerini kullandı.

'SEN HİÇ NAMAĞLUP ŞAMPİYON OLDUN MU?''

Bu sözlerin üzerine araya giren Mircea Lucescu, ''Umarım öyle olur'' derken Ivan Savvidis, tecrübeli teknik direktöre dönüp ''Sen hiç namağlup şampiyon oldun mu?'' diye sordu. Lucescu ise ''Beşiktaş'ta 34 maçta sadece 1 kez yenildim'' diye cevap verince Savvidis'in tepkisi ''Yok canım, inanmıyorum!'' şeklinde oldu.

''BEN, 50 YAŞINDA ULAŞMIŞTIM''

Öte yandan kariyerindeki ilk şampiyonluk sevincini yaşayan oğlu Razvan Lucescu hakkında konuşan Mircea Lucescu, ''Başka bir ülkede ilk şampiyonluğuma 50 yaşında ulaşmıştım. Razvan, benden 5 sene önce şampiyon oldu. Onunla çok benzer yönlerimiz var. Uzun zamandır bu anı bekliyordu. Oğlumla gurur duyuyorum.'' dedi.

PAOK'UN ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINDA GEÇEN O SOHBET

Ivan Savvidis: "Razvan, babasının yaşına geldiğinde daha çok başarısı olacaktır." Mircea Lucescu: "Umarım öyle olur."

Ivan Savvidis: "Sen hiç namağlup şampiyon oldun mu?"

Mircea Lucescu: "Beşiktaş'ta 34 maçta sadece 1 kez yenildim."

Ivan Savvidis: "Yok canım, inanmıyorum! Şampiyon oldun mu?"

Mircea Lucescu: "Tabii ki, fethettim orayı!"