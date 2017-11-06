Lucescu: Yabancı sınırını değiştireceğiz

İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesine demeç veren 72 yaşındaki deneyimli teknik adam, milli takımlarda kazanma alışkanlığı olan bir ekibin olması gerektiğine dikkati çekerek, "Milli takımlarda oyuncularla çok fazla çalışma zamanınız olmuyor. Kazanmaya alışmış bir futbolcu grubunuz olmalı. Türkiye’de para var, İtalya’da görmek isteyeceğiniz türden statlar var ama İtalya’daki gibi oyuncular yok." ifadelerini kullandı.

"YABANCI SINIRI KOYACAĞIZ"

Deneyimli teknik direktör Süper Lig'deki yabancı futbolcu sayısı ile ilgili de, "Federasyonla sahadaki yabancı sayısına bir sınır koyacağız. Doğu ülkelerinde yabancı sınırı olmadan olmaz. Cengiz Ünder ise ayrı bir konu. Cengiz, Emre Mor, Enes Ünal gibi gençler, çok erken dönemde yurt dışına gidiyorlar ve forma şansı bulamıyorlar. Takımında oynamayanı, ben nasıl milli takıma çağırayım." değerlendirmesini yaptı.