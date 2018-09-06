Lucescu yabancı sınırlamasını değerlendirdi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin Rusya ile karşılaşacağı mücadele öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ay-yıldızların rakibi Rusya'yı değerlendiren Lucescu, "Şampiyona bittikten sonra yine ilk maçlarını bizimle yapıyorlar. Dünya Kupası'nda iyi ve akıllıca oynadılar. Oyun disiplini açısından oldukça iyi durumdaydılar. Fizik olarak çok hazırlardı, taktik olarak da. Bence aldıkları sonucu hak ettiler. Şimdi daha farklı bir ekip. Eski ekibe göre daha genç. Antrenörleri akıllı davrandı ve kendisiyle daha önce çalışmış oyuncuları aldı." ifadelerini kullandı.

YABANCI OLMASI BENİ ALTERNATİFE YÖNLENDİRDİ

Aday kadroya çağırılmayan oyuncularla ilgili konuşan tecrübeli teknik adam şu ifadeleri kullandı:

"Oyuncuların hepsini birden değiştirmek istemiyordum. Eski ekip, Türk futboluna büyük katkılar verdi. Arda, Emre, Selçuk, Hakan Balta... Üst seviyede kalmak istiyorsanız değişim gerekiyor. Ligde çok yabancı olması, beni başka alternatiflere yönlendirdi. İçeride ve dışarıda oynayan genç oyuncuları çağırdım. 8 oyuncumuz bu sene kulüp değiştirdi. Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de 1 tane yerli oyuncu oynuyordu. Mecburen gençlere yönelmek zorunda kaldık. Zeki Çelik, 2. Lig'den Lille'e gitti, Emre ve Ömer, Galatasaray'a gittiler, Okay, Celta Vigo'ya gitti. Tarkan var. Bu oyuncular kendilerini daha da geliştirecekler. Oyuncularıma güveniyorum."





YABANCI SINIRINI SORULDU

Yabancı sınırıyla ilgili sorulan soruya cevap veren Lucescu, "Türk futbolunun politikasını ben belirlemiyorum. Ben elimdekilerle çalışmak zorundayım. Türk futbolunun çok yetenekli oyuncuları var. Eğitip disipline etmek, profesyonel futbolun ne olduğunu öğretmek lazım." şeklinde konuştu.

