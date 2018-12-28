Lucescu'dan Cengiz'e Salah benzetmesi

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Roma'da oynayan Milli yıldız Cengiz Ünder hakkında açıklamalarda bulundu.

HER MAÇ KENDİSİNİ GELİŞTİRİYOR

İtalya basınına konuşan Lucescu, ''Roma'nın oynadığı her maçta Cengiz'i izliyorum. Zaten Milli Takım için izlemek zorundayım. Her maç kendisini geliştiriyor. Önünde parlak bir gelecek var. Hem kalitesi hem de oyun tarzıyla Muhammed Salah'a benziyor.'' diye konuştu.

SALAH'TAN DAHA HIZLI

Salah ile Cengiz'i kıyaslayan Lucescu, ''İkisi arasında 5 yaş fark var. Cengiz'in daha çok tecrübe kazanması gerekiyor. Salah, Cengiz'in yaşında nasıldı? Önce ona bakmak lazım. Cengiz, birkaç yıl daha böyle giderse o zaman Salah ile kıyaslayabiliriz. Ancak Cengiz'in Salah'tan daha hızlı olduğunu söyleyebilirim ve mükemmel bir şut yeteneği var. Dar alanlarda hızlı düşünüp top kontrolünü geliştirmesi gerekiyor. Cengiz'de Messi ve Salah'taki gelişimi görüyorum. Sahanın kenarında başlayıp merkeze kayıyor. Sol ayaklı futbolcuların bu şekilde sahanın her alanına hakim olması gerekiyor.'' dedi.

''BAYERN MÜNİH'E GİTMESİ İYİ OLABİLİR''

Cengiz Ünder'in transferde adının Bayern Münih ile geçmesini de değerlendiren Rumen çalıştırıcı, ''Genç ve piyasada ilgi çeken bir futbolcu. O yüzden isminin transferde büyük takımlarla anılması çok normal. Zaten Roma büyük bir kulüp. Onu ancak iyi bir para veriyorlarsa bırakırlar. Bayern Münih'e giderse iyi işler çıkartacağını düşünüyorum. Boş alan bulma konusunda Bundesliga, Cengiz'e daha uygun bir yer olabilir.'' sözlerini kullandı.