A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Ukrayna ile oynanacak hazırlık maçından önce Yunus Mallı ile beraber basın toplantısı düzenledi.

Rumen teknik adamın, futbolu bırakan Hakan Balta için "kendi takımında oynamıyor" demesi şaşkınlık yarattı.

Lucescu, Uluslar Ligi'nde alınan kötü sonuçların kendi hatası olmadığını belirtirken, geleceği hakkında da flaş açıklamalarda bulundu.

İşte Luce'nin sözleri:

"ÇOK ZOR BİR GRUPTAYDIK"

"Çalışmaya devam edeceğiz. Başka bir şey söz konusu değil. Durum aynı. Yeni çıkacak arkadaşlar olursa onları da davet edeceğiz kadroya. Bunun için her maçları izliyoruz. Biz bu genç ekibi kurmaya Mart ayında başladık. 6-7 aylık bir süreçteyiz. Uluslar Ligi'nde çok zor bir gruptaydık. Rusya ve İsveç zor rakipler. Dünya Kupası oynadılar, uzun dönem aynı anrenörle yola devma ediyorlar. Bu iki takım, Hırvatistan ve İngiltere'ye penaltılarla elendi. Bizden daha tecrübeliydiler. Oynadığımız 4 maçta neredeyse hepsini biz domine ettik. Sadece konsantrasyon durumundan goller yedik."

Lucescu'dan Hakan Balta gafı VİDEO

HAKAN BALTA GAFI

"Milli Takıma gelen gençlerin hepsi burayı sevdiği için geliyor. Sevmeseler gelmezlerdi. Burada bir zorunluluk, kontrat yok. Buraya gelmek bir prestij. İyi bir ekip kurduğumuzu düşünüyorum. Bu seviyeye gelmek benim hatam değil. Tolga Ciğerci, Ozan Tufan, Selçuk, Volkan Şen, Arda, Hakan Balta ve Burak milli takımda oynayan futbolculardı ama artık kendi takımlarında bile oynayamıyorlar. Ben kendi kurduğum takımdan mutluyum. Son 4 maçta harika şeyler yarattık, oyun olarak iyi oynadık. Şans güçlüden yana ama bu güç bize de gelecek."

"GİTMEM İSTENİRSE GİDERİM"

"Ben Romanya basınına konuşmadım. Tamamen atmasyon bir haber. Düşüncelerimi dışarıda konuşmam. Böyle bir şey yok. Geleceğime ben karar veririm. Yararlı olacağıma inanmazsam devam etmezdim. İşime devam ediyorum çünkü iyi gideceğine inanıyorum. Ben işimin başındayım. Bu bir gurur meselesi, genç bir grubu bir yere getireceğim. Ama işin başındaki ben değilim, gitmem istenirse de giderim."