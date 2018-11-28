Lucescu'dan istifa iddialarına yanıt

Süper Lig'de yer alan 17 kulüp, Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek için verilen kararın geri çekilmesi gerektiğini açıkladı.

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TFF'nin Terim'e ödeyeceği tazminata hakkaniyet indirimi

Fatih Terim ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki davada yeni bir karar çıktı. Mahkeme, Terim'e 9 milyon değil 5 milyon 250 bin TL ödenmesine karar verdi.