Lucescu'dan yabancı sınırı açıklaması

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Romanya maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam yaptığı açıklamalarda Türkiye'deki yabancı sınırı hakında da konuştu.

AVRUPA'DA HİÇBİR ÜLKEDE TÜRKİYE'DEKİ KADAR YABANCI OYNAMIYOR

Türkiye'deki yabancı sayısının fazla olduğunu söyleyen Luce"Türkiye Ligi'nin ortalama yaşı 29-30 arası. Avrupa'nın yaş seviyesinden yukarıda. Türkiye, Avrupa'da gençlere en az şans veren ülke. Avrupa'da hiçbir ülkede, Türkiye'deki kadar yabancı oynamıyor. Bu şekilde mücadeleci bir milli takım kurmayı nasıl başarabilirim? Yabancı-yerli sayısı kağıt üzerinde yüzde 50-50 ama sahada yüzde 85-15 oluyor. Ben yabancı oyuncuya karşıyım demedim, olduğu gibi kalmasından yanayım. Ama milli takımdaki oyunculara daha fazla fırsat verilmesini talep ettim. Siz takımınızda 11 yabancı oynamasını bir Türk olarak nasıl düşünüyorsunuz ki?" dedi.

DOĞU ÜLKESİ AÇIKLAMASI

"Ben yarın akşam bir maç oynayacağımız düşünüyordum. Eğer sürekli geçmişteki yaptığım röportajları konuşacaksak hata yapmış oluruz. Açık olarak söyledim. Batı Avrupa ve Doğu Avrupa ülkeleri olarak söyledim. Romanya gibi, Rusya gibi, Polonya gibi, Yunanistan gibi ülkeler Doğu Avrupa ülkesi bunlar."

YABANCI FUTBOLCUYA KARŞI DEĞİLİM

Yabancı futbolcu polemiği hakkında da görüşlerini aktaran Lucescu, ''14 Türk, 14 yabancı olacak dedik. Ama sahada oynayan ekibe baktığımızda %80 yabancı, %20 Türk görüyoruz. %50-50 görmüyoruz. Kenara baktığımızda görebiliriz. Antrenörler, 21 yaşındaki yetenekli Türk futbolcu yerine tecrübeli yabancı futbolcuları oynatıyor. Ben yabancı futbolculara karşı değilim. Olduğu gibi kalmasından yanayım. Türk takımlarının tamamen 11 yabancıyla oynamasını nasıl düşünüyorsunuz? Teknik olarak çok üst düzeyde olan Türk oyuncular ile üst seviyede bir Türk Milli Takımı kurabileceğimize inanıyorum. Bütün açıklamalar bu minvalde gitti. Benim bütün yaptığım açıklamalar Milli Takım'ın başarısı, Türk futbolunun daha iyiye gitmesi yönünde ilerledi.'' dedi.

SİZİN DUYMAYACAĞINIZ İSİMLER MİLLİ TAKIM'DA OLACAK

Hazırlık maçlarında kadroya çağırdığı futbolcular hakkında da konuşan Romanyalı teknik direktör, "İyi oynayan futbolcular 35-36 yaşında da iyi futbol oynayabilir. Arda, Burak gibi futbolcular sakatlıkları yüzünden kadroya çağrılmamış oyuncular. Yarın yine geleceklerdir. Kulüpler, gençleri oynatamıyor. O yüzden ben oynatmak istiyorum. Kendi kulüplerinde daha fazla bulabilecekleri şansları burada bulmalarını istiyorum. Şans bulsunlar ki daha yukarıya çıkabilsinler. Bu yüzden bu dönemde çok sayıda Türk futbolcu izledim. Belki de sizin daha önce duymadığınız isimler Milli Takım'da olacak. Çok genç bir ekip ama bu gençliğin önemli bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum. Önümüzde 2020'ye hazırlanmak için 2 senemiz var. Bu oyuncular, değerlerini sahada gösterecektir'' diyerek sözlerini noktaladı.