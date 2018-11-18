Lucescu'dan yeni sözleşme talebi

Dün akşam UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç'e yenilerek küme düşen A Milli Takım'da Lucescu'nun geleceği tartışılıyor. Oynattığı futboldan çok yenilgiler sonrası ürettiği bahanelerle akıllarda kalan Rumen hoca ise başarısız olduğunu düşünmüyor.

LUCESCU YENİ KONTRAT İSTEDİ

2018 Dünya Kupası'na katılamayan Lucescu yönetimindeki Milli Takım, EURO 2020'ye katılma yolundaki ilk şans olan UEFA Uluslar Ligi'nde de başarılı olamadı. Grupta tek galibiyetle sonuncu olan milliler, C Ligi'ne düştü.

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Çıktığı 16 maçta 4 galibiyet alabilen Lucescu'nun yeni kontrat istediği belirtildi. A Spor'un haberine göre, 30 Haziran 2016'da bitecek sözleşmeninin uzatılmasını talep ettiği ortaya çıktı. Ali Dürüst'le görüşen Lucescu'nun, "Sözleşmem bitiyor, futbolcular bunu biliyor. Bu nedenle futbolcular dediklerimi dikkate almaz, sözleşmemi uzatın" ifadelerini kullandığı aktarıldı.