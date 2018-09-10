Lucescu'nun Sinan Bolat tercihi tartışılıyor

KRALSPOR

UEFA Uluslar B Ligi'nde Rusya ve İsveç'le aynı grupta yer alan A Milli Takımımız, Rusya'ya 2-1 yenildikten sonra bu akşam İsveç'le karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesi basının karşısına geçen Lucescu yine tepki çeken açıklamalar yaptı.

TÜRKİYE'DE KALECİ YOK SİNAN'I OYNATACAĞIM

Başarısız sonuçların ardından sürekli yabancı sınırından şikayet eden Lucescu, bu sefer de kaleci sorunu yaşadıklarını ifade etti. Aday kadroya çağırmadığı isimlerden dolayı eleştirilen Lucescu'nun bu sözleri ise büyük eleştirilere neden oldu.

Aday kadroya Gökhan Akkan, Serkan Kırıntılı ve Sinan Bolat'ı davet eden Rumen hoca elinde iyi bir kaleci olmadığı için mecburiyetten Sinan Bolat'la sahaya çıkacağını belirtti. Mircea Lucescu, "İsveç maçında kalede Sinan Bolat oynayacak. Kaleci yok ne yapalım." ifadelerini kullandı.

Bu sözler ise spor camiasında hem Sinan Bolat'a hem de Türkiye'deki kalecilere hakaret olarak yorumlandı.

(Rusya maçında kaleyi Serkan Kırıntılı korudu.)

KALEDE ALTERNATİF ÇOK

Lucescu her ne kadar yeterince iyi kaleci olmadığını ifade etse de Süper Lig'de Sinan'dan hem iyi hem de formda kaleciler mevcut.

Kasımpaşa'nın 4'te 4 yapmasında büyük rol oynayan kaleci Ramazan Köse, Fenerbahçe'ye transfer olan Harun Tekin, Akhisarspor'la Türkiye Kupası ve Süper Kupa kazanan Fatih Öztürk ilk akla gelen isimler.

Uzun yıllardır Milli takımın kalesini koruyan Volkan Babacan'dan formayı alan ve Başakşehir'de birinci kaleci olan Mert Günok da Lucescu tarafından düşünülmeyen isimlerden. Trabzonsporlu Onur Kıvrak'la Bursaspor'un genç kalecisi Okan Kuçuk, Rumen hocanın kadroya çağırmadığı diğer isimler.





SİNAN BOLAT TERCİHİ TEPKİLERE NEDEN OLDU

Belçika'da Royal Antwerp forması giyen ve kariyerinde yediği hatalı gollerle hatırlanan Sinan Bolat'ın kaleyi koruyacak olması sosyla medyada da eleştirilere neden oldu.

