Luciano Moggi: Ronaldo Juventus'a transfer oldu

Real Madrid'in süper yıldızı Cristiano Ronaldo ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Son günlerde sık sık ortaya çıkan Juventus haberleriyle gözler Cristiano Ronaldo'ya çevrildi.

Şampiyonlar Ligi zaferinin ardından yaptığı açıklamayla Real Madrid'den ayrılık sinyalleri veren Ronaldo'nun Serie A devine transfer olacağı konuşulurken sürpriz bir isimden çarpıcı bir iddia gündeme oturdu.

1994-2006 yılları arası Juventus'ta genel direktörlük görevi yapan ve birçok yıldız ismin transferini gerçekleştiren Luciano Moggi, Ronaldo'nun Juventus'a transfer olduğunu iddia etti.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Tele7Gold'a açıklamalarda bulunan 80 yaşındaki futbol adamı, ''Cristiano Ronaldo, Münih'te Juventus için sağlık kontrolünden geçti ve imzayı attı'' şeklinde konuştu.