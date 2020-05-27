Lucien Favre: Bayern'i yakalamak artık çok zor

Lucien Favre, Bayern Münih'e karşı alınan 1-0'lık mağlubiyet sonrası konuştu.

Bayern Münih, Bundesliga'nın 28. haftasında Borussia Dortmund'u 1-0 mağlup ederken rakibiyle arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı.

''BAYERN'İ YAKALAMAK ARTIK OLDUKÇA ZOR''

Dortmund Teknik Direktörü Lucien Favre, maç sonu açıklamasında, artık Bayern Münih'i şampiyonluk yolunda engellemenin oldukça zor olacağını ima etti:

"İlk 30 dakika iyi oynadık, ancak sonrasında pek bir şey yapamadık. İkinci yarıya da iyi başladık. Fırsatlarımız da oldu. En azından beraberliği hak ettik. Şampiyonluk mücadelesi çok zor olacak. 6 maç kaldı ve 7 puan fark var. Bayern'i yakalamak artık oldukça zor."