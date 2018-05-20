Lucien Favre, Dortmund için Nice'ten ayrıldı

Bir süredir Borussia Dortmund ile ismi anılan tecrübeli teknik adam, Fransa basınına konu hakkında açıklamalarda bulundu.

NİCE'TEN AYRILDIĞINI AÇIKLADI

Yeni takımını açıklamaya yanaşmayan 60 yaşındaki Favre, "Nice'ten ayrılıyorum ancak nereye gideceğimi söyleyemem. Burada harika iki yıl geçirdim ve Fransa'da çok şey öğrendim. Burada çalışmak çok güzeldi" ifadelerini kullandı.

Konu hakkında açıklama yapan Nice Başkanı Rivere ise, "Takımımızın başında yaptıkları ise teşekkür ediyoruz. Bir sonraki macerasında başarılar diliyoruz" dedi.

Fransa basınında yer alan haberlere göre; Lucien Favre'nin Borussia Dortmund ile yaptığı anlaşma resmi olaran pazartesi ya da salı günü açıklanacak.