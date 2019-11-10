Lucien Favre: Yeterince cesur değildik

Bundesliga'da Bayern Münih'e 4-0 mağlup olan Borussia Dortmund'da teknik direktör Lucien Favre, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Maç sonu değerlendirme yapan Favre, "Bayern Münih kesinlikle bizden daha iyiydi. Çok kötü oynadık. Hayal kırıklığına uğradım" dedi.

"BİZDEN DAHA GÜÇLÜYDÜLER"

Favre sözlerini "Bayern Münih'ten korkmadık. Onlar, bizden daha güçlüydü. Hepsi bu! Topu kullanmakta, ritimde, baskı kurmada bizden daha iyilerdi" ifadeleriyle tamamladı.

"BAYERN MÜNİH DAHA İYİYDİ"

Dortmund'un savunma oyuncusu Hummels ise "Bayern Münih daha iyiydi. Reus ve Alcacer'den sonra birkaç iyi dakika geçirdik. Yeterince cesur değildik ve birçok hata yaptık" şeklinde konuştu.