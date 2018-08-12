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Luckyboy Mokoena'dan müthiş gol

Güney Afrika Süper Ligi'nde Highlands Park forması giyen Luckyboy Mokoena, Black Leopards ağlarına harika bir gol attı.

Luckyboy Mokoena'dan müthiş gol
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Güney Afrika Süper Ligi'nde Highlands Park sahasında Black Leopards'ı konuk etti. Maça Luckboy Mokoena'nın uzaklardan attığı gol damga vurdu.

YILIN GOLÜ ÖDÜLÜNÜ KAZANABİLİR

Karşılaşmanın 25. dakikasında sekip havalanan topa ceza sahası dışından gelişine müthiş bir vuruş yapan Mokoena, Highlands Park'ı 1-0 öne geçirdi. Mücadele karşılıklı gollerle 2-2 sona erdi.

Luckyboy Mokoena'dan müthiş gol - İZLE

Luckboy Mokoena'nın attığı enfes gol, her yıl Ferenc Puskas adına verilen "Puskas Yılın Golü" ödülüne aday olarak gösteriliyor.

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