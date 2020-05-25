Lugano: Bugün olsa F.Bahçe'den ayrılmazdım

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Diego Lugano, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

İşte eski futbolcunun sözleri:

"HAYATIMIN EN GÜZEL 5 SENESİYDİ"

"Türkiye ve Fenerbahçe'yle ilgili söyleyebileceğim çok şey var. Güney Amerika'da yaptığım bütün röportajlarımda Fenerbahçe yıllarımdan övgüyle bahsediyorum. Futbol hayatımın en güzel 5 senesini orada geçirdim."

"Muhteşem bir atmosferde oynadım. Çok büyük zaferler kazandık. Üzüntüler, sevinçler oldu. Bir sürü şey öğrendim. Yeni bir kültür öğrendim. Yeni bir kültür öğrenmek çok değerliydi. Futbol olarak da bir sporcu olarak çok şey öğrendim."

"Her zaman aklımın en güzel köşesinde Fenerbahçe ve Türkiye kalacak. Sık sık Türkiye'ye ziyarette bulunuyorum. Fenerbahçe'yi ve Türkiye'yi her zaman çok iyi anıyorum."

"BUGÜN OLSA PSG'YE GİTMEZDİM"

"Belki bugün olsa Fenerbahçe'den, Paris Saint Germain'e gitme kararımı değiştirirdim ama o günün şartları için doğru karardı. Çünkü o zaman kariyerimde yeni bir sayfa açmak ve sportif anlamda orada yaşayabileceğim zorlukları görmek istedim."