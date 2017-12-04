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Lugano futbolu bıraktı

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Diego Lugano, 37 yaşında yeşil sahalara veda etti.

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Lugano futbolu bıraktı

Uruguaylı defans oyuncusu Diego Lugano futbola veda etti.

F.BAHÇE'DE 5 YIL OYNAMIŞTI

5 yıl boyunca Fenerbahçe forması giyen ve daha sonrasında takımdan ayrılan, Lugano Sarı-Lacivertli kulüple yollarını ayırdıktan sonra gittiği takımlarda dikiş tutturamamıştı.

Fenerbahçe'nin ardından 2 sezon Paris Saint Germain forması giyen Uruguaylı oyuncu, daha sonra gittiği takımlarda 1 seneden fazla oynayamadı.

Son olarak Brezilya ekiplerinden Sao Paulo'da forma giyen Lugano Brezilya'da liglerin tamamlanmasının ardından futbolu bıraktı.

Lugano'nun formasını giydiği Sao Paulo Serie A Ligi'ni 13'üncü sırada tamamladı.

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