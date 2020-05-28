Lugano: İnönü Stadı'ndaki derbide çok zorlanmıştım

Son yıllarda Fenerbahçe'ye gelen en iyi defans oyuncularından biri olan Diego Lugano, sarı-lacivertli kulüple ilgili açıklamalarda bulundu.

"EN ZORU İNÖNÜ'DEKİ DERBİYDİ"

"Fenerbahçe'de hatırladığı iz bırakan bir maç veya gün var mı?" sorusuna Diego Lugano, "Bir maçı özel olarak söyleyebilirim ama benim için en zoru ilk yılımda İnönü Stadı'nda kazandığımız derbi, şampiyonluğun anahtarını açtı. 100. yıldaki şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'ndeki zaferler. Galatasaray derbileri. O derbileri unutamıyorum." yanıtını vererek sözlerini noktaladı