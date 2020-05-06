Luigi Datome: Türkiye'ye çok minnettarım

Fenerbahçe Basketbol Takımı'nda forma giyen Luigi Datome, koronavirüs salgını nedeniyle ülkesine tıbbi yardım yapan Türkiye'yle gurur duyduğunu söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle bu süreci ülkesi İtalya'da geçiren Datome, Türkiye'nin, İtalya'nın yanı sıra dünyadaki birçok ülkeye yardım yaptığının hatırlatılması üzerine, "Türkiye'ye çok minnettarım ve Türkiye'yle çok gurur duyuyorum. Türkiye, İtalya'ya yardım eden ilk ülkelerden biri. Bu, bizim için çok önemli. Şu an bütün dünyanın birbirine birlik olup yardım etme zamanı. O yüzden böyle şeylerin daha fazla medyada yer alması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

''TÜRKİYE UMARIM BU ŞEKİLDE DEVAM EDER''

Türkiye'nin salgınla iyi bir mücadele verdiğini dile getiren 32 yaşındaki basketbolcu, "Türkiye'deki rakamları görüyorum, arkadaşlarımdan haberler de alıyorum. Umarım bu şekilde devam eder ve daha da iyiye gider. Türkiye'de henüz salgın yaygın olmadan önce İtalya'nın durumundan örnek göstererek ben de uyarılar paylaşmıştım. Sokağa çıkma yasakları bence iyi oluyor. Umarım bu şekilde devam eder." diye konuştu.