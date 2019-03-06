Luis Acuna golü attıktan sonra tabelayı değiştirdi

La Liga devi Barcelona, ezeli rakibi Real Madrid'in transfer etmek istediği Eden Hazard için devreye girdi. Katalan ekibi bu transfer için 140 milyon euroyu gözden çıkardı.

Barcelona, Eden Hazard için devreye girdi

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, düzenlediği basın toplantısında kendisin yapılan eleştirilere sert bir dille cevap verdi.

Ünal Karaman: Siz akıllısınız ben geri zekalıyım öyle mi

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Diagne, kendisini eleştirenlere, "Başım dik, eskisinden daha iyi döneceğim" diyerek cevap verdi.

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Onur Kıvrak: Trabzonspor'da adamlık yaptım

Onur Kıvrak, Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun "Bizi UÇK gibi bir ucubeye şikayet etti" demesi üzerine bir açıklama yaptı. Kıvrak, "Adamlık yaptım, vatan haini ilan ettiler. Paramı istiyorum" dedi.