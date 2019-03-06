Luis Acuna golü attıktan sonra tabelayı değiştirdi

Guetamala İkinci Ligi mücadelesinde Deportivo Carcha ile Deportivo Jocotan arasındaki karşılaşma ilginç bir görüntüye sahne oldu.
Golü atıp tabelayı kendi değiştirdi - VİDEO
TABELAYI KENDİSİ DEĞİŞTİRDİ
Maçın 80'inci dakikasında ev sahibi ekip adına çalınan penaltının ardından topun başına geçen Luis Acuna, bu fırsatı gole çevirdi.
Ardından kalenin arkasındaki skorborda koşan 22 yaşındaki futbolcu, takımını öne geçiren golü eliyle değiştirdi. Acuna, bu hareketi ile izleyenleri şaşırtırken, maçın hakeminden sarı kart görmektense kurtulamadı.