Luis Enrique: Neymar'dan emin değilim

İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Luis Enrique, Paris Saint-Germain'de forma giyen Neymar'ın dengesiz bir futbol hayatına sahip olduğunu söyledi.

Luis Enrique, Barcelona'da birlikte çalıştığı Neymar için "Neymar dominant, elit bir oyuncu olma potansiyeline sahip ancak bunu başarabileceğinden emin değilim. Zamanla göreceğiz" dedi.

"SEVDİĞİM BİNLERCE ŞEY VAR"

Milli takım teknik direktörlüğünden memnun olduğunu vurgulayan Enrique, "Her gün çalışmayı özlemiyorum. Başka şeyler yapmak için zamanım olsun istiyorum. Sevdiğim binlerce şey var" ifadelerini kullandı. Neymar ile Luis Enrique, 2014-2017 yılları arasında Barcelona'da birlikte çalıştı.