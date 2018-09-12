Luis Enrique: Omurgamız Real Madrid'den

İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Luis Enrique, UEFA Uluslar Ligi'ndeki 6-0'lık Hırvatistan galibiyeti sonrası basın toplantısında çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte Luis Enrique'nin sözleri:

"Ulusal takımları ve kulüp takımların karşılaştırmak mantıklı değil. Bugün futbol olarak harikaydık. Düşündüğümüz her şeyi sahaya yansıttık. Oyuncularım maçın başlangıcında biraz şüpheliydi. Sonra oyunumuza inanmaya başladılar ve harika işler çıkararak mükemmel goller attılar. Oyuncularımın 10 günde geldikleri seviye beni çok mutlu etti. Sonuçtan öte harika şeyler gördüm. Tezahüratlarda adımı duydum. Çok mutlu oldum, çok gururlandım. Oyuncularım da alkışlanmayı ve tezahüratları hak ettiler."

OMURGAMIZ REAL MADRID'DEN İSE MUTLU OLURUM

"Ben kadroyu kurarken dengeye bakıyorum. İlk 11'i belirlediğimde 6 Real Madrid oyuncusunu aldığımı fark etmedim. Ayrıca fark etsem bile önemsemezdim. Biz burada İspanya için oynuyoruz, bu kadar! Bir takımmış, diğeriymiş önemli değil. Bizim takımımızın omurgasını Real Madridli youncular oluşturuyorsa bu mutluluk verir. Barcelona'dan biri var mı, yok mu? Ben sahada bir tek forma götrdüm, o da ulusal takımımızın forması."