Luis Enrique, yeniden İspanya'nın başına getirildi

İspanya Federasyonu, yola Luis Enrique ile devam etme kararı aldı. Haberi Romanya maçının ardından öğrenen mevcut teknik adam Moreno, takıma gözyaşları içinde veda etti.
Dünyaca ünlü teknik direktör Luis Enrique, kızını kaybettikten sonra görevi bırakmıştı.
İspanya Futbol Federasyonu, Luis Enrique'nin yeniden teknik direktörlüğe getirildiğini resmen duyurdu.
"LUİS ENRİQUE DÖNERSE ÇEKİLECEĞİM" DEMİŞTİ
Luis Enrique döneminde takımın yardımcı antrenörlüğünü yürüten Moreno, daha önce yaptığı açıklamalarda Enrique’nin dönmesi durumunda kenara çekileceğini ifade etmişti.
Fakat yaza kadar sözleşmesi bulunan Moreno, Romanya karşısında elde ettikleri 5-0’lık EURO 2020 eleme zaferinin hemen sonrasında kendisine bu gelişmenin bildirilmesiyle birlikte stadyumu gözyaşları içerisinde terk etti ve basın toplantısına çıkmadı. Futbolcular da basına herhangi bir demeç vermedi.
Elemelerin ilk 4 maçında İspanya’nın başında bulunan 49 yaşındaki çalıştırıcı, kanserle mücadele eden kızı için haziran ayında görevinden ayrılmıştı.