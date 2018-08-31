Luis Enrique'yle İspanya'da değişim başladı

Enrique, düzenlediği basın toplantısında, felsefesinin takımda "devrimden ziyade evrim olacağını" belirtti.

Oluşturduğu ilk kadroyu selefi Julen Lopetegui'nin temellendirdiği isimler üzerine inşa eden Enrique, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen 23 oyuncudan 13'ünü kadroda tuttu. Bunlar arasında kupa maçlarında performansı eleştirilen kaleci David de Gea da yer aldı.

7 İSİM DAVET EDİLMEDİ

Milli takımı bırakan Gerard Pique, Andres Iniesta ve David Silva'nın yanı sıra Pepe Reina, Alvaro Odriozola, Nacho Monreal, Jordi Alba, Koke, Lucas Vazquez ve Iago Aspas ise takıma davet edilmedi.

Pau Lopez, Raul Albiol, Diego Llorente, Inigo Martinez, Marcos Alonso, Jose Gaya, Sergi Roberto, Rodrigo, Dani Ceballos, Morata ve Suso da kadroya katılan yeni isimler oldu. İlk maçını 8 Eylül'de ingiltere ile oynayacak olan İspanya, 11 Eylül'de Hırvatistan ile karşılaşacak.

Yeni kadro şöyle oluştu:

Kale: David de Gea (Manchester United), Kepa Arrizabalaga (Chelsea), Pau Lopez (Betis)

Savunma: Dani Carvajal (Real Madrid), Nacho (Real Madrid), Sergio Ramos (Real Madrid), Diego Llorente (Real Sociedad), Inigo Martinez (Athletic Club), Jose Gaya (Valencia), Cesar Azpilicueta (Chelsea), Marcos Alonso (Chelsea), Raul Albiol (Napoli)

Orta saha: Sergio Busquets (Barcelona), Sergi Roberto (Barcelona), Rodrigo (Atletico), Saul Niguez (Atletico), Dani Ceballos (Real Madrid), Thiago Alcantara (Bayern Munich)

Forvet: Isco (Real Madrid), Marco Asensio (Real Madrid), Diego Costa (Atletico), Rodrigo Moreno (Valencia), Alvaro Morata (Chelsea), Suso (AC Milan) (Reporting by Joseph Cassinelli Editing by Toby Davis)