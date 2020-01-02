Luis Nani: 1 Ocak'ta alkollü oynardım

2015/16 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Luis Nani, Manchester United'daki yılbaşı antrenmanlarında yaşadıklarını anlattı.

"FERGUSON, OYUNCULARI NASIL İDARE EDECEĞİNİ BİLİRDİ"

Kariyerini Orlando City'de sürdüren Portekizli yıldız, "Bir sonraki gün izinliysek dışarı çıkıp eğlenebilirdim. Noel veya yılbaşı ise alkol alabilirdik. İngiltere'de kimse bu durumu önemsemezdi. 1 Ocak'ta yapılan antrenmana alkollü gittiğimiz olurdu ve Sir Alex Ferguson bunu umursamazdı. Oyuncuları nasıl idare edeceğini bilirdi. "Bugün, özel bir gün. Onlardan bir şey isteyemem." derdi." ifadelerini kullandı.

"Tüm yıl boyunca ara vermeden oynardık." diyerek sözlerini sürdüren Nani, "Bir gün Wes Brown alkollü gelirdi. Ne yapacaktı? Bir şey yapmazdı. Çünkü, bir rahatlama gerekiyordu. Bu da farklı açıdan bir antrenman sayılırdı." dedi.