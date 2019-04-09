Luis Nani: Ben böyle taraftar görmedim

MLS takımlarından Orlando City forması giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Nani, kariyerinde gördüğü en iyi taraftarın Orlando'da olduğunu söyledi.

SporX'te yer alan haberde, Orlando City taraftarlarının kariyerinde gördüğü en iyi taraftar olduğunu belirten Nani, ''Takım için gol atmak çok güzel bir duygu. Taraftarlarımız için her maçı kazanmak istiyoruz. Taraftarlar, haftalardır fantastik bir destek veriyor. Hayatım boyunca böyle taraftar görmedim. Birçok takımda oynadım. Ancak Orlando'nun taraftarları çok özel. O yüzden onlar için kazanmayı çılgınlar gibi istiyorum.'' sözlerini kullandı.

Amerika'ya geldiği için mutlu olduğunu söyleyen Portekizli futbolcu, ''Her zaman çok sıkı çalışıyorum. Hatta bazen abartı çalışıyorum. Futbolu çok seviyorum. Oynadığımda kalbimle oynuyorum. Gol atmak, attığım golleri taraftara armağan etmek istiyorum. Kendimi çok duygusal hissediyorum. Bu takımda olduğum için çok mutluyum.'' dedi.

Sezon başında Orlando City'e transfer olan 32 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Sporting Lizbon, Manchester United, Fenerbahçe, Lazio ve Valencia gibi takımların formalarını giymişti. Öte yandan Orlando City, bu sezon evinde oynadığı maçta sadece 1 galibiyet alırken 2 yenilgi yaşadı.

Nani, Fenerbahçe ile statta sözleşme imzalarken imza törenine 10 bin Fenerbahçe taraftarı katılmıştı. Portekizli futbolcu, imza töreninde ''Hayatımın en güzel gününü yaşıyorum. Fenerbahçe oyuncusu olduğum için mutlu ve gururluyum.'' sözlerini kullanmıştı.