Luis Neto: Fenerbahçe için lig, Avrupa'dan önemli

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Zenit St. Petersburg'da forma giyen eski Fenerbahçeli Luis Neto, Rus basının sorularını yanıtladı.

SOLDADO'YLA İYİ BİR ARKADAŞLIĞIM VAR

Fenerbahçe'den sadece Soldado ile konuştuğunu söyleyen Neto, "Eski takım arkadaşım Roberto Soldado'yla konuşma fırsatım oldu. Soldado'yla iyi bir ilişkimiz var ve önümüzdeki maçlar hakkında konuştuk. Birbirimize karşı oynamak gerçekten harika olacak. Bu maçla iki takım tarihle buluşacak." dedi.

FENERBAHÇE İÇİN ÖNEMLİ OLAN LİG

Rus medya mensuplarının "Fenerbahçe'nin ligde 17.sırada yer alması sence Zenit'in lehine mi?" sorusuna Neto şu cevabı verdi: ''Her zaman Fenerbahçe için Süper Lig, Avrupa Ligi'nden daha önemlidir ve Fenerbahçe bu zor durumdan kurtulmak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklardır. Zorlu bir süreç atlattılar, şu an bu sezonki 3. hocaları takımın başında ve birçok şey değişti. Fenrbahçe için şampiyonluk öncelikleri olacak."

Luis Neto, 2017/2018 sezonunda Fenerbahçe forması giymiş, 21 maçta forma giyip gol ve asist sevinci yaşayamamıştı.