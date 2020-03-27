Fatih Terim: Bizim canımız yok mu?

1 Hamza Hamzaoğlu: Test yaptırmayı uygun bulmuyoruz Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, gereksiz yere testleri kullanmak istemediklerini söyledi. Hamzaoğlu, "İhtiyacı olanlar kullansın" dedi.

2 Luiz Adriano ile eşinin eğlenceli dansları Koronovirüs nedeniyle kendisini evde karantinaya alan Palmeiras'ın golcüsü Luiz Adriano, eşi Ekaterina ile dans ettiği eğlenceli anları paylaştı.

3 Fenerbahçe'de 4 kişinin testi pozitif çıktı Fenerbahçe Basketbol Takımı'na yapılan koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu. Sarı-lacivertli ekipte 1'i sporcu olmak üzere 4 kişinin testi pozitif çıktı.

4 Fenerbahçe'den Kuyt'a antrenörlük teklifi Gelecek sezon takımın başına Erol Bulut'u getirmeyi planlayan sarı-lacivertli yönetimin, Dirk Kuyt'a ise yardımcı antrenörlük teklifinde bulunduğu öğrenildi.

5 Napoli, Sörloth'un peşinde Koronavirüsün en çok can aldığı ülkelerden biri olan İtalya'da transfer çalışmalarına devam eden Napoli'nin, Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

6 Max Kruse'nin sakatlığı salgını önledi Fenerbahçe'de koronavirüs testi pozitif çıkan Max Kruse'nin, sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışması, virüsün diğer oyunculara ve teknik ekibe yayılmasını önledi.

7 Fatih Terim'den iyi haberler geliyor Koronavirüs nedeniyle hastaneye yatırılan Fatih Terim'in sadece öksürük şikayetinin olduğu ve ateşinin normal seviyede seyrettiği öğrenildi.

8 Fenerbahçe'de telekonferans ile antrenman Koronavirüs nedeniyle ülkede liglerin ertelenmesinden sonra Fenerbahçeli futbolcular, telekonferans sistemiyle antrenmanlarını sürdürdü.

9 Sergen Yalçın yapılacak transferler hakkında konuştu Önümüzdeki sezonun çalışmalarına başladıklarını söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Dört bölgeye transfer düşünüyorum" dedi.