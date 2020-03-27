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Luiz Adriano ile eşinin eğlenceli dansları

Koronovirüs nedeniyle kendisini evde karantinaya alan Palmeiras'ın golcüsü Luiz Adriano, eşi Ekaterina ile dans ettiği eğlenceli anları paylaştı.

| Haber Merkezi
Luiz Adriano ile eşinin eğlenceli dansları
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının kontrol altına alınabilmesi için herkese 'evde kal' çağrıları yapılmaya devam ediliyor.

Spor camiasında bulunan önemli isimler de kendilerini evlerinde karantina altına alarak salgından korunmaya çalışırken, evde geçirdikleri eğlenceli anları ise paylaşmaya devam ediyorlar. 

BREZİLYALININ EŞİYLE DANSI ÇOK KONUŞULDU

Palmeiras'ın Brezilyalı golcüsü Luiz Adriano da karantinada Rus eşi Ekaterina ile dans etti. 

İşte bir dönem Milan'da da forma giyen Adrinao'nun eğlenceli anları...

Luiz Adriano ile eşinin eğlenceli dansları - İZLE

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