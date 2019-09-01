Luiz Gustavo Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Luiz Gustavo transferinde mutlu sona ulaştı.

Sarı-lacivertliler, Ersun Yanal'ın ısrarla istediği Brezilyalı orta saha oyuncusu için, sonunda Marsilya'yı ikna etti.

KULÜPLER HER KONUDA ANLAŞTI

Uzun süren pazarlıkların ardından deneyimli futbolcuyu Fenerbahçe'ye satmaya ikna olan Fransız ekibinin, bu transferden 6 milyon euro alacağı ifade ediliyor.

32 yaşındaki Luiz Gustavo'nun kısa süre içinde açıklanacağı ve oyuncunun imza için İstanbul'a geleceği öğrenildi.

2017'den bu yana Marsilya forması giyen Luiz Gustavo, 98 maça çıkarken 10 gol atıp 2 asistle oynadı