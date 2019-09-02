Sarı lacivertliler, uzun uğraşlar sonunda Luiz Gustavo'nun transferi için kulübü Marsilya ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe, Gustavo için Olympique Marsilya'ya 6.000.000 Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Fenerbahçe, Luiz Gustavo'nun transferi için kulübü Marsilya ile kesin anlaşma sağlarken başkan Jacques-Henri Eyraud da yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye transferini duyurmuştu.

Luiz Gustavo ile yapılan anlaşmanın 2+1 yıllık olduğu öğrenildi.

Öte yandan dün akşam saatlerinde İstanbul'a inen Luiz Gustavo'nun gelişi bu fotoğrafla duyrulmuştu.

Fenerbahçe Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Luiz Gustavo transferini böyle duyurdu:

Luiz Gustavo Fenerbahçe'de - İZLE