Luiz Gustavo Fenerbahçe'ye imza atıyor

Yıllardır gerçek yaşı tartışılan Laziolu Joseph Minala, doğum gününü kutluyor. Kamerunlu futbolcu resmi kayıtlara göre bugün 23 oldu.

Trabzonspor, bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık anlaşma yaptığı İngiliz golcü Daniel Sturridge Trabzon'a gelirken, oyuncunun gelişi sırasında izdiham yaşandı.

İngiltere'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda, Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Erkek Mili Takımı, finalde İngiltere'yi yenerek şampiyon oldu.

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe maçında hakem Halil Umut Meler tarafından sarı kart gördü. Buruk, kart gören ilk hoca olarak kayıtlara geçti.

1 Ersun Yanal: Oyunu beğenmedim, sorumlu benim Başakşehir'ison dakikalarda gelen 2 golle 2-1 yenen sarı lacivertli hocası Ersun Yanal, maçtaki oyundan memnun olmadığını belirtti.

2 Trabzon'da Sturridge izdihamı Trabzonspor, bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık anlaşma yaptığı İngiliz golcü Daniel Sturridge Trabzon'a gelirken, oyuncunun gelişi sırasında izdiham yaşandı.

3 Osman Gökçek: Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz TV'de olmayacak Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, Rasim Ozan Kütahyalı'nın Beyaz TV'de artık yer almaycağını duyurdu.

4 Sualtı hokeyinde genç erkek milli takım dünya şampiyonu İngiltere'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda, Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Erkek Mili Takımı, finalde İngiltere'yi yenerek şampiyon oldu.

5 İlk sarı kartı Okan Buruk gördü Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe maçında hakem Halil Umut Meler tarafından sarı kart gördü. Buruk, kart gören ilk hoca olarak kayıtlara geçti.

6 Rıdvan Dilmen: Vedat son 15 yılın en iyi santrforu Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'in performansını öven Rıdvan Dilmen, "Bir tek İstiklal Marşı'nda duruyor." dedi.

7 Antalyaspor, bilet gelirini Emine Bulut'un kızına verecek Antalyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın tüm bilet gelirini eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un kızına bağışlayacak.

8 Alanyaspor evinde Kasımpaşa'yı farklı yendi Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor, sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti.

9 Filenin Sultanları Avrupa'da 2'de 2 yaptı 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası’nda Filenin Sultanları grubun 2. maçında Finlandiya'yı 3-2 yendi.