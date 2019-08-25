Luiz Gustavo Fenerbahçe'ye imza atıyor

Süper Lig'e 2'de 2 yaparak iyi başlayan Fenerbahçe'ye bir güzel haber de Fransa'dan geldi.
Sarı-lacivertliler uzun süredir almaya çalıştığı Luiz Gustavo'yu kadrosuna katmaya yakın.
5.5 MİLYON EURO ÖDENECEK
Fransız basınından La Provence'de yer alan habere göre, Fenerbahçe ile Marsilya Luiz Gustavo için el sıkıştı. Sarı-lacivertliler, Fransa ekibine 5.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Brezilyalı oyuncunun kısa süre içinde İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçeceği, ardından ise imza atacağı aktarıldı. Gustavo'nun gelecek hafta oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında sahada olması bekleniyor.
Geçen sezon Marsilya formasıyla 38 maça çıkan deneyimli orta saha 4 gol atma başarısı göstermişti. 32 yaşındaki oyuncu Marsilya'nın bu sezon oynadığı 2 karşılaşmada da forma giydi.